Petróleo fecha em queda com novas sanções da UE à Rússia e falas de Trump sobre preço do óleo

O petróleo fechou em queda nesta sexta-feira, 19, em meio à avaliação do novo pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia, que inclui restrições à compra da commodity. O movimento também refletiu a valorização do dólar e declarações do presidente norte-americano, Donald Trump, sobre os preços do petróleo.

O petróleo WTI para novembro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), registrou baixa de 1,36% (US$ 0,86), a US$ 62,40 o barril, enquanto o Brent para dezembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), cedeu 1,31% (US$ 0,88), a US$ 66,04 o barril. Na semana, o WTI recuou 0,4% e o Brent cedeu 1,4%.

O novo pacote de sanções da Comissão Europeia contra a Rússia atinge bancos, navios petroleiros e compradores de petróleo russo, além de reduzir o teto de preço do barril.