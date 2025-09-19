Vendas no varejo do Reino Unido sobem 0,5% em agosto ante julho

As vendas no varejo do Reino Unido cresceram 0,5% em agosto, na comparação com julho, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 19, pelo ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país. O resultado superou as expectativas dos analistas da FactSet, que esperavam uma alta de 0,3%. Na comparação anual, as vendas no varejo britânico tiveram expansão de 0,7% em agosto, acima da projeção do mercado, de avanço de 0,6%.