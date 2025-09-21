Acordo com Efta dá acesso a parceiros ricos, mas pouco alívio ao tarifaço de Trump

Os conhecidos gargalos que seus produtos enfrentam para chegar a destinos internacionais a preços competitivos - infraestrutura precária, carga tributária pesada, juros altos e elevado custo da mão de obra qualificada - continuarão sendo o maior desafio para o Brasil acessar novos mercados e compensar o impacto das tarifas americanas.

Nesse sentido, José Augusto de Castro, presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), entende que o acordo com a EFTA vale mais pelo simbolismo do que propriamente pelas oportunidades, que, avalia, dificilmente serão aproveitadas. "Estamos falando de um mercado que tem custo de vida alto e compra de tudo. Politicamente, é um acordo importante porque mostra que o Mercosul é capaz de fazer acordos com países desenvolvidos. Vale mais por isso do que pelas vendas", comenta Castro.

Nas estimativas divulgadas pelo governo, fazer negócios em países onde está um dos maiores PIBs per capita do mundo - são 15 milhões de pessoas dividindo uma riqueza de US$ 1,4 trilhão - terá até 2044 um impacto de R$ 3,34 bilhões nas exportações brasileiras. No ano passado, o Brasil exportou US$ 3,1 bilhões aos países da EFTA, sendo 38% disto em apenas um produto: alumina calcinada. O efeito positivo no PIB é estimado em R$ 2,69 bilhões no mesmo período.

A EFTA eliminará 100% das tarifas de importação dos setores industrial e pesqueiro no momento da entrada em vigor do acordo. Com relação aos produtos agrícolas, o acordo permitirá acesso preferencial aos principais produtos exportados pelo Mercosul, seja pela concessão de acesso livre de tarifas ou por meio de concessões parciais. Os dois blocos iniciam agora os trâmites para internalização do acordo, o que inclui a aprovação pelos parlamentos e, depois, a ratificação pelas partes após os trâmites internos. Junto com o acordo com a União Europeia, os países do Mercosul passarão a ter acesso preferencial aos principais mercados do continente europeu.

Para o ex-secretário de Comércio Exterior e sócio fundador da BMJ Consultores Associados, Welber Barral, o acordo com a EFTA é praticamente uma cópia do tratado com a União Europeia, que o governo brasileiro espera concluir em dezembro. "Politicamente, ele é importante porque mostra para a União Europeia que o Mercosul está avançando com outros blocos e será um argumento para o acordo Mercosul-UE também avançar", diz o consultor, acrescentando que esse acordo envolve países de difícil acesso.

O economista Márcio Sette Fortes, que foi diretor do Brasil no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), comenta que, ainda que esteja longe de absorver as exportações perdidas aos Estados Unidos, o acordo com a EFTA traz a mensagem de que o Brasil, dentro do Mercosul, pode avançar num acordo maior com a União Europeia.