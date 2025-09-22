ANP: preço do etanol sobe em 16 Estados e no DF; cai em 6 e fica estável em 4 na semana

A maior alta porcentual na semana, de 12,03%, foi registrada em Goiás, para R$ 4,47 o litro. A maior queda, de 1,89%, ocorreu em Alagoas, para R$ 4,68 o litro.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,19 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,49, foi observado em Pernambuco. Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,89, foi registrado em Mato Grosso do Sul, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amazonas, de R$ 5,51 o litro.

Competitividade

O etanol mostrou-se mais competitivo em relação à gasolina em quatro Estados na semana de 14 a 20 de setembro. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 69,19% ante a gasolina no período, portanto favorável em comparação com o derivado do petróleo, conforme levantamento da ANP compilado pelo AE-Taxas. Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.

O etanol é mais competitivo em relação à gasolina nos seguintes Estados: Mato Grosso (68,57%); Mato Grosso do Sul (65,60%); Paraná (68,21%), e São Paulo (67,55%).