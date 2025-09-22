BNDES financiará R$ 3,3 bilhões ao setor naval, rodovias e agroindústria em SC

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta segunda-feira, 22, a concessão de financiamentos à infraestrutura logística, construção naval e agroindústria de Santa Catarina que somam cerca de R$ 3,3 bilhões. São R$ 401 milhões em melhoria de estradas de rodagem, R$ 2,5 bilhões para a Starnav Serviços Marítimos adquirir embarcações a serem construídas no estaleiro Detroit Brasil, de Itajaí. As embarcações serão afretadas pela Petrobras, em contratos de 12 anos de duração, devendo ser empregadas no apoio à produção de petróleo e gás offshore.

O financiamento à Starnav corresponde a pouco mais de 88% dos quase R$ 2,9 bilhões a serem investidos na aquisição de oito embarcações de apoio marítimo modelo multipropósito híbrido, sendo quatro do tipo plataform supply vessel (PSV, usados para transportar suprimentos entre as plataformas de perfuração ou produção em alto mar e as bases em terra). As outras quatro embarcações são da classe oil spill recovery vessel (OSRV), todas com capacidade 5.500 TPB (tonelagem de porte bruto), maior que a da frota atual (4.500 TPB).

Com motorização híbrida (diesel-elétrica) com banco de baterias, "as novas embarcações proporcionarão uma redução de cerca de 18% nas emissões de gases de efeito estufa em relação à frota atual", garante o banco.