Bolsas da Europa fecham sem direção única com pressão de montadoras e recuo de aéreas

As bolsas da Europa fecharam a segunda-feira, 22, sem direção única, na semana seguinte às decisões de política monetária dos bancos centrais de EUA, Reino Unido e Japão, e com investidores de olho em comentários dos banqueiros centrais e nas movimentações geopolíticas às vésperas dos discursos de líderes globais na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Ações de companhias aéreas sofreram forte baixa após ataque cibernético atingir aeroportos no continente no fim de semana.

Na Bolsa de Londres, o FTSE 100 subiu 0,11%, aos 9.226,68 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,44%, a 23.536,47 pontos. Em Paris, o CAC 40 baixou 0,30%, a 7.830,11 pontos. Já em Milão, o FTSE MIB subiu 0,26%, aos 42.423,18 pontos. O Ibex 35, em Madri, apontou perdas de 1,14%, aos 15.086,50 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 subiu 0,19%, aos 7.719,11 pontos. As cotações são preliminares.

Uma série de ataques cibernéticos forçaram cancelamentos de voos durante o fim de semana, levando os papéis de empresas como Lufthansa, que recuou cerca de 1,5%, Air France-KLM, com queda de 1,43%, e IAG, controladora da British Airways e Iberia, com baixa de 1,20%, a serem destaque de baixa nessa sessão.