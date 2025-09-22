Bolsas da Europa operam em baixa, pressionadas por ações do setor automotivo

Entre outras montadoras, a Volkswagen, controladora da marcha Porsche, tombava 7,71% em Frankfurt, enquanto a Stellantis recuava 3,10% em Milão e a Renault perdia 1,2% em Paris.

Vários dirigentes do Fed discursam ou participam de eventos hoje, após o corte de juros de 25 pontos-base do BC americano na semana passada, o primeiro este ano. Também estão previstos comentários do presidente do BoE, Andrew Bailey, e de autoridades do BCE. Ao contrário do Fed, o BoE manteve seu juro básico na última semana.

A agenda desta segunda também traz leitura preliminar do índice de confiança do consumidor da zona do euro referente a setembro.

Às 6h55 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,09%, a de Paris recuava 0,48% e a de Frankfurt cedia 0,83%. As de Milão e Madri, por sua vez, tinham respectivas perdas de 0,34% e 1,33%. Na contramão, a de Lisboa subia 0,28%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires