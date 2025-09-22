Brasil tem agenda econômica equilibrada e força para tocar projetos, diz ministro Renan Filho

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou nesta segunda-feira, 22, que o Brasil mantém uma agenda econômica "mais equilibrada" que a de seus vizinhos e capacidade institucional para conduzir grandes projetos. Em apresentação durante evento do BTG Pactual, em São Paulo, ele disse que, apesar do cenário global desafiador, o País oferece estabilidade para investidores. "Há agenda política antes das questões econômicas. Agenda mais equilibrada, mas que tem caminho", afirmou.

Renan Filho ressaltou que, enquanto o mundo enfrenta o tarifaço imposto pelos Estados Unidos, o Brasil conseguiu ampliar exportações. "O governo tem força institucional e capacidade para encabeçar a agenda", disse, ao destacar o papel das reformas e dos projetos estruturantes.

O ministro comparou o ritmo atual dos projetos de concessões com o do governo anterior. "O governo passado, que dizia ter capacidade de atrair investimento do mercado, dialogar, fez apenas seis concessões", afirmou.