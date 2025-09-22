Cade aprova aquisição pela Suzano de 51% de sociedade de tissue da Kimberly-Clark

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela Suzano de 51% do capital social de uma sociedade constituída na Holanda pela Kimberly-Clark, formando uma joint venture. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Como mostrou a Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o negócio foi avaliado em US$ 1,734 bilhão.

Os principais ativos do negócio são 22 fábricas de produção de tissue - toalhas de papel, guardanapos, lenços de papel - localizadas em 14 países.