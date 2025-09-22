Cautela com agenda lotada na semana joga o Ibovespa para baixo após recentes recordes

Nesta segunda-feira, a agenda é escassa, com destaque ao boletim Focus, que trouxe arrefecimento na estimativa do IPCA suavizado 12 meses à frente, a 4,36% (de 4,43%) - aquém do teto da meta de 4,50%. Já a projeção para 2025 seguiu em 4,83% e a de 2027 - foco da política monetária -, em 3,90%, assim como a expectativa para a Selic ao final de 2025 permaneceu em 15% ao ano.

Ainda há expectativa de que o Senado vote na terça-feira o Projeto de Lei Complementar (PLP) 168/2025, que viabiliza a medida provisória (MP) do pacote para socorrer as empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos e tramita sob regime de urgência. Para quarta-feira, o Senado marcou a votação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 108/2024, segunda parte da regulamentação da reforma tributária.

Também para ajudar nas negociações no Congresso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, decidiu não viajar com o presidente Lula para os EUA, onde ele participa da Assembleia Geral da ONU, e cuidar de perto da pauta doméstica. Há possibilidade de votação do projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda a quem ganha até R$ 5 mil por mês.

Outro ponto de atenção é o debate sobre a PEC da Blindagem e a anistia após os manifestos do final de semana no Brasil contrários às pautas. Aliados de Lula acreditam que a adesão às manifestações terá poder de frear a tramitação das propostas e de manter a pressão contra condenados por tentativa de golpe de Estado.

Há pouco, o Ibovespa perdeu a marca dos 145.863,86 pontos da máxima de abertura, renovando uma série de mínimas antes de a agenda da semana ganhar força. Além da cautela internacional, em meio a temores de paralisação do governo dos EUA, o que joga os índices de ações do exterior para o negativo, há ainda parcimônia no Brasil com a dívida pública, em meio a recentes debates.

Membros da equipe econômica avaliam que há problemas sérios em relação à resolução proposta pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) e de relatoria do senador Oriovisto Guimarães (PSDB-PR) de colocar um teto de 80% para a dívida federal em relação ao Produto Interno Bruto (PIB).