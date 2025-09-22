Diretor do Fed diz que Trump nunca pediu para definir os juros em algum nível específico

Diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Stephen Miran garantiu nesta segunda-feira, 22, que nunca recebeu pedido do presidente dos EUA, Donald Trump, para definir juros em um nível específico. "Serei tão independente quanto posso", assegurou, durante evento do Clube Econômico de Nova York.

Trump indicou Miran para um mandato-tampão até janeiro de 2026 na diretoria do Fed, enquanto pressiona por um relaxamento monetário mais agressivo. Na primeira reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) de que participou, na semana passada, Miran divergiu dos colegas ao votar por uma redução de 50 pontos-base na taxa básica.

Apesar disso, o diretor relatou que os membros do Comitê foram "receptivos" e tiveram uma discussão positiva. Miran disse que tentará convencê-los de que as estimativas de juros neutros estão excessivamente elevadas e que, por isso, seria apropriado cortar a taxa básica rapidamente.