Dirigente defende independência do Fed acompanhada de transparência e prestação de contas

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de St. Louis, Alberto Musalem, defendeu nesta segunda-feira, 22, a independência do BC dos EUA como forma de levar "resultados melhores" para a economia. Musalem, porém, argumentou que essa autonomia deve ser acompanhado por transparência e prestação de contas à sociedade.

Questionado sobre se apoiaria um corte de 50 pontos-base nos juros, como defendido pelo recém-nomeado diretor do Fed Stephen Miran, Musalem se limitou a dizer que "respeita" todos os colegas. Ele, no entanto, disse que os juros reais estão no nível neutro ou abaixo dele.

O dirigente ainda argumentou em favor de uma série de mudanças na comunicação do Fed, para que o público tenha melhor entendimento sobre a "função de reação" da autoridade monetária. Para ele, por exemplo, o gráfico de pontos deveria ser conectado às projeções para inflação e economia.