Dólar à vista abre estável, mas ganha fôlego em semana de agenda cheia

O ambiente político em Brasília também deve influenciar a percepção de risco. O Congresso pode votar nesta semana o projeto de lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil, além da MP do tarifaço e da segunda parte da regulamentação da reforma tributária. No fim de semana, manifestações em mais de 30 cidades contra a PEC da Blindagem e a proposta de anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro reforçaram o desgaste dessas medidas.

Ainda no cenário político, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva articula com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para barrar os textos, em uma semana em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, optou por permanecer em Brasília para acompanhar de perto as negociações.

No exterior, as atenções estão voltadas para a divulgação do PIB dos Estados Unidos do segundo trimestre, na quinta-feira, e para o índice de preços de gastos com consumo (PCE) de agosto, na sexta-feira, 26. O dado é considerado a principal medida de inflação observada pelo Federal Reserve (Fed) e deve ser determinante para a velocidade do ciclo de cortes de juros. Até lá, declarações de dirigentes do Fed, do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE) discursam e podem afetar as expectativas.

Também no radar internacional está o início da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. O presidente Lula fará o discurso de abertura nesta terça-feira e poderá se encontrar com o presidente americano, Donald Trump, no primeiro contato direto desde a crise desencadeada pelo tarifaço. Além disso, investidores monitoram a evolução das negociações entre EUA e China sobre o futuro do TikTok, que, segundo Trump, estariam "caminhando bem" e próximas de um anúncio oficial.

O dólar encerrou a sessão da última sexta-feira, 19, em ligeira queda de 0,03%, a R$ 5,3209. Na semana, a moeda ante o real recuou 0,62%, o que levou a desvalorização em setembro para 1,86%. No ano, as perdas são de 13,90%.O dólar futuro para outubro, por sua vez, fechou em R$ 5,3470, alta de 0,51%.