Dólar sobe na contramão do exterior com aumento da tensão entre Brasil e EUA

Após operar ao redor dos R$ 5,33 nas últimas horas da sessão, o dólar à vista encerrou em alta de 0,32%, a R$ 5,3381. Foi o quarto pregão consecutivo de avanço da moeda americana, após o fechamento abaixo de R$ 5,30 no dia 16, véspera da superquarta, marcada pelo primeiro corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em 2025. O dólar ainda recua 1,55% em relação ao real em setembro, o que leva as perdas no ano a 13,63%.

Para a economista-chefe do Ouribank, Cristiane Quartaroli, houve nesta segunda um movimento natural de correção no mercado de câmbio local, uma vez que o real experimentou um movimento forte de apreciação nas últimas semanas, com base na perspectiva de ampliação do diferencial de juros interno e externo nos próximos meses.

"O mercado está operando com cautela por conta da agenda de indicadores desta semana, com ata do Copom e IPCA-15 no Brasil, além de dados de inflação e atividade nos EUA", afirma Quartaroli. "Além disso, vamos ter a fala do presidente Lula amanhã na ONU."

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que recebeu "com profunda indignação" as sanções à esposa de Moraes, ressaltando que o uso da Lei Magnitsky simboliza uma "nova tentativa de ingerência indevida em assuntos internos brasileiros". O governo dos EUA já havia alertado na semana passada que haveria reação à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

Em publicação na rede social X, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse que as sanções à advogada Viviane Barci servem de alerta a quem ameaça os "interesses dos EUA protegendo e habilitando atores estrangeiros como Moraes".

Lá fora, o índice DYX - que mede o comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes - operou em baixa moderada ao longo do dia e girava ao redor dos 97,330 pontos no fim da tarde, perto da mínima da sessão, aos 97,309 pontos. A moeda americana caiu frente à maioria das divisas emergentes, mas apresentou leve alta em relação aos peso mexicano e chileno, pares do real.