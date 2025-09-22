Embraer: Morgan Stanley vai resgatar notas em circulação e valor pode chegar a US$ 750 mi

A Embraer informou que o Morgan Stanley & Co, com o consentimento da Embraer e da Embraer Netherlands Finance B.V., vai resgatar notas em circulação com vencimento em 2028 e 2030. O valor pode chegar a US$ 750 milhões.

Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação terá pagamento à vista dos ativos sem garantia real, com garantia fidejussória incondicional e irrevogável da Embraer, sem subordinação, com remuneração de 6,95% e vencimento em 2028 e notas sem garantia real, com garantia fidejussória incondicional e irrevogável da companhia, sem subordinação, com remuneração de 7% e vencimento em 2030 emitidas pela Embraer Finance.

"O valor agregado das notas que não resulte em um Preço de Compra Agregado superior a US$ 750 milhões sujeito a aumento ou redução pelo ofertante", informou a Embraer. "As ofertas estão programadas para expirar às 17:00h, horário da cidade de Nova York, no dia 21 de outubro de 2025, exceto se prorrogada ou rescindida antecipadamente pelo ofertante."