Focus: déficit em c/c de 2025 passa de US$ 67,61 bilhões para US$ 68,32 bilhões

A mediana do relatório Focus para o déficit em transações correntes do Brasil em 2025 passou de US$ 67,61 bilhões para US$ 68,32 bilhões. Um mês antes, era de US$ 65,06 bilhões. A projeção para o déficit de 2026 passou de US$ 62,74 bilhões para US$ 64,50 bilhões. Quatro semanas atrás, era de US$ 62,00 bilhões.

As expectativas do mercado sugerem que o déficit em conta corrente continuará sendo financiado com folga pelos Investimentos Diretos no País (IDP). A mediana para 2025 indica entrada líquida de US$ 70,00 bilhões, estável há 40 semanas. A projeção para 2026 também permaneceu em US$ 70,00 bilhões pela 26ª semana seguida.

A mediana de superávit comercial em 2025 seguiu em US$ 64,81 bilhões. Um mês antes, era de US$ 65,00 bilhões. A projeção para o superávit comercial de 2026 se manteve em US$ 68,38 bilhões. Um mês antes, era de US$ 68,70 bilhões.