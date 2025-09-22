Haddad: Brasil terá o melhor PIB médio dos últimos 12 anos e a menor inflação de um mandato

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 22, que o Brasil terá o melhor Produto Interno Bruto (PIB) médio dos últimos 12 anos e a menor inflação em um mandato. Ele participou de um evento do banco BTG Pactual, em São Paulo.

"Acredito que em quatro anos teremos o melhor crescimento médio dos últimos 12 anos ou mais; a menor inflação de um mandato desde o plano real", afirmou Haddad.

Durante o evento, o ministro afirmou que para haver uma eleição "decente" em 2026, é preciso se debruçar sobre os "números reais" da economia brasileira.