Haddad: despesas contratadas pelo governo em 2021 representam 0,5 pp do PIB

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 22, que despesas atuais do governo equivalentes a 0,5 ponto porcentual (pp) do Produto Interno Bruto (PIB) foram contratadas ainda em 2021 pela administração de Jair Bolsonaro. A declaração foi realizada em um evento do banco BTG Pactual, em São Paulo.

Ao começar sua participação no painel, o ministro fez uma apresentação de slides aos presentes, com números históricos do governo. Nesse momento, ele criticou o aumento de gastos permanentes em 2021 com a mudança no Benefício de Prestação Continuada (BPC) e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

"Nós estamos honrando uma despesa que foi contratada em 2021 e da qual nós não conseguimos sair", disse Haddad. "Se você somar BPC mais Fundeb, você está falando de mais de R$ 70 bilhões que foram contratados em 2021", completou.