Haddad: transição no BC em 2024 foi 'difícil' e contribuiu para alta dos juros de mercado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 22, que a transição no comando do Banco Central, em 2024, foi um período "difícil". Questões na relação entre a pasta e a autoridade monetária no ano passado contribuíram para a alta dos juros curtos e longos de mercado, ele afirmou.

"Isso é uma história longa, e eu acho que ela só vai poder ser contada toda ela daqui um tempinho, sobretudo por causa do que aconteceu no ano passado no Brasil, na relação entre Fazenda e Banco Central", disse Haddad, quando indagado sobre o nível dos juros em um evento organizado pelo BTG Pactual, em São Paulo.

O ex-presidente do BC Roberto Campos Neto, indicado ao cargo no governo Jair Bolsonaro, passou o bastão no ano passado para Gabriel Galípolo, nomeado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula foi crítico de Campos Neto desde o início do seu terceiro mandato, acusando o banqueiro central de manter os juros altos para prejudicar a economia.