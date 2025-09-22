Ibovespa piora após sanção dos EUA à esposa de Moraes, apesar de melhora de NY

O Ibovespa aprofundou a queda perto do fim da manhã desta segunda-feira, 22, à mínima aos 144.265,16 pontos, apesar da melhora das bolsas de Nova York. O recuo do principal indicador espelha principalmente incertezas políticas, em semana da Assembleia Geral da ONU, nos EUA, onde está o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que pode correr o risco de se cruzar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o que seria a primeiro encontro após o tarifaço.

Hoje, o governo dos EUA aplica a Lei Magnitsky à esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes e ao instituto ligado à família dele.

"Há a questão política doméstica, mas também há a relação Brasil e EUA. Hoje houve anúncio de ampliação da Magnitsky com a inclusão da esposa de Moraes e do instituto ligado a ele. E deve haver mais anúncios enquanto Lula estiver nos EUA na ONU", estima Bruno Takeo, estrategista da Potenza Capital.