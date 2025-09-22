Ibovespa tem leve realização de lucros após série de recordes na semana passada

O Ibovespa iniciou a semana em leve correção após uma série de renovações de máximas históricas no intervalo anterior, que o colocou aos 146 mil pontos no intradia. Nesta segunda-feira, 22, o índice conseguiu reter os 145 mil pontos no fechamento, contendo perdas que chegaram a superar 1% mais cedo na sessão, quando veio a notícia de que os Estados Unidos decidiram enquadrar também Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na Lei Magnitsky. No fim da tarde, o governo americano também confirmou a imposição de novas restrições de vistos a autoridades brasileiras, sem especificar nomes.

No fechamento, o índice da B3 mostrava baixa de 0,52%, aos 145.109,25 pontos, entre mínima de 144.117,01 e máxima de 145.863,86 pontos na sessão, correspondente ao nível de abertura. O giro financeiro foi a R$ 20,6 bilhões nesta segunda-feira. No mês, o Ibovespa avança 2,61% e, no ano, tem alta de 20,64%.

Para além do noticiário político, a segunda-feira reservou poucas novidades, na agenda econômica. Destaque apenas para o Boletim Focus, que trouxe arrefecimento na estimativa do IPCA suavizado para 12 meses à frente, a 4,36% (de 4,43%) - aquém do teto da meta, de 4,50%. Por sua vez, a projeção para 2025 seguiu em 4,83% e a de 2027 - foco da política monetária, na medida em que o primeiro trimestre de 2027 é o horizonte relevante -, manteve-se em 3,90%, assim como a expectativa para a Selic ao final de 2025, ainda a 15% ao ano, no mesmo nível em que está, hoje.