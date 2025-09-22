Índice de confiança do consumidor da zona do euro sobe a -14,9 em setembro, mostra preliminar
O índice de confiança do consumidor na zona do euro subiu para -14,9 pontos em setembro, ante -15,5 pontos em agosto, segundo dados preliminares divulgados pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), nesta segunda-feira, 22.
O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta a -15,2 pontos neste mês.
