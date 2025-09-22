Motta afirma que, se os juros estivéssem mais baixos, o Brasil 'estaria voando'

"O corte de gastos não é o forte da política do governo. Isso está muito claro. O governo sempre procurou recompor a arrecadação aumentando a sua faixa de arrecadação, subindo alguns tributos", falou.

Motta afirmou também que o Brasil terá de discutir as despesas obrigatórias, sob o risco de afetar o próximo presidente. "Caminhamos, se algo não for feito, para quem vier a ser o próximo presidente da República, inclusive podendo ser com a possibilidade de reeleição de Lula, quase uma exigência que ele possa fazer uma rediscussão das despesas obrigatórias, porque elas têm crescido exponencialmente e tem imprensado muito o que é discricionário. Daqui a pouco, o presidente da República não pode instituir nenhuma política pública nova, porque não tem orçamento", falou.

Emendas

Hugo Motta também defendeu as emendas parlamentares e voltou a condicionar o corte dos recursos dos parlamentares ao corte de despesas do Judiciário e do Executivo. "As emendas cresceram, o orçamento do País também cresceu. Se for para ter uma discussão geral sobre cortes, cortar do Judiciário e Executivo, também se pode cortar orçamento do Legislativo. Não tenho preconceito com isso", afirmou.

Motta minimizou as irregularidades com parte dos repasses: "Tem problemas com emendas? Tem. Como tem em todos os lugares. Não pode generalizar, porque tem um parlamentar que comete um malfeito, que os outros 512 fazem isso", falou.