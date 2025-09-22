Não há 'gastança' e governo não tem 'fúria arrecadatória', afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 22, que não há "gastança" e que o governo não tem "fúria arrecadatória". A declaração foi realizada em um evento do banco BTG Pactual, em São Paulo. "Nem que houve gastança, como querem alguns, nem que tenha uma fúria arrecadatória", destacou, afirmando que houve uma fúria arrecadatória durante o regime militar, por exemplo.

Ele afirmou ser natural haver debate dentro do governo sobre quem quer expandir gastos e quem quer conter.

Haddad declarou que não foi para o cargo de forma "desavisada" e que está na cadeira "com gosto", fazendo as coisas por convicção, e não por pressão.