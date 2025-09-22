Nos EUA, Bessent diz que todas as opções para estabilizar a Argentina estão 'sobre a mesa'

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta segunda-feira, 22, em publicações no X, que todas as opções para estabilização da Argentina estão "sobre a mesa". Segundo ele, as medidas em estudo podem incluir linhas de swap, compras diretas de moeda e até aquisições de dívida pública em dólares por meio do Fundo de Estabilização Cambial do Tesouro.

Bessent classificou a Argentina como "um aliado sistemicamente importante dos EUA na América Latina" e disse que o Tesouro americano está pronto para agir dentro de seu mandato para apoiar o país.

Ele também ressaltou que há amplas oportunidades de investimento privado e projetou que "a Argentina será grande novamente" - em referência ao slogan de campanha do presidente norte-americano, Donald Trump.