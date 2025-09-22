Porsche corta projeções para 2025 pela 3ª vez e anuncia mudanças na produção de EVs

A Porsche cortou novamente suas projeções para o ano ao reestruturar sua linha de produção de veículos elétricos (EVs, em inglês), segundo comunicado divulgado na sexta-feira, 19. A montadora alemã espera um retorno de vendas de até 2% em 2025 com a recalibração do seu portfólio, bem abaixo da estimativa anterior de 5% a 7%, divulgada em julho.

Esta é a terceira vez que a Porsche rebaixa expectativas de vendas neste ano. Em março, a empresa previa retorno das vendas de 10% a 12%, mas cortou a estimativa para 6,5% a 8,5% em abril, citando impactos das tarifas dos EUA, recalibração estratégica no segmento de baterias e gerenciamento de oferta guiado pelo valor. A segunda redução em julho considerou os ajustes nos cálculos de impacto das tarifas.

A Porsche espera gastar cerca de 3,1 bilhões de euros em despesas extraordinárias do realinhamento completo dos seus portfólios de produtos em 2025, incluindo mudanças organizacionais e no setor de baterias. Deste valor, até 1,8 bilhões de euros serão destinados para reprogramar a nova plataforma veículos elétricos.