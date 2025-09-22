Projeção em relatório de despesas com Previdência passa de R$ 1,032 tri para R$ 1,029 tri

A projeção para os pagamentos de pessoal e encargos sociais caiu R$ 700 milhões, passando de R$ 409,7 bilhões para R$ 409,0 bilhões.

Os valores estimados para o pagamento de precatórios e sentenças judiciais caíram R$ 5,6 bilhões, de R$ 48,5 bilhões para R$ 42,8 bilhões.

Pelo lado da arrecadação, a estimativa para as receitas com dividendos de estatais teve alta de R$ 6,9 bilhões, passando de R$ 41,9 bilhões para R$ 48,8 bilhões. Já as receitas previstas com concessões permaneceram em R$ 7,7 bilhões.

O relatório também mostra que a projeção para arrecadação com royalties neste ano subiu R$ 5,7 bilhões, indo de R$ 140,2 bilhões para R$ 145,9 bilhões.