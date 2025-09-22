Setor privado esvazia COP-30 em Belém e volta o foco para eventos em SP

Executivos, no entanto, apontam que, por questões de compliance, não podem se hospedar em apartamentos cujos proprietários são pessoas físicas. Os preços elevados dos hotéis desestimularam as empresas a levarem equipes maiores e, em meio à onda de notícias negativas a respeito da questão logística, houve um recuo geral dos CEOs.

AGENDA PARALELA. Enquanto Belém sofrerá esse esvaziamento, São Paulo deverá observar um movimento intenso do setor privado nos dias que antecedem a conferência da ONU. Entre os grupos de WhatsApp do empresariado, circula o slogan "A COP também é aqui". São Paulo receberá, por exemplo, o Climate Action Innovation Zone, evento entre 6 e 9 de novembro no qual serão apresentadas soluções e inovações de empresas para a questão climática. O diretor-geral do International Finance Corporation (IFC), Makhtar Dipo, será um dos palestrantes do evento, que pela primeira vez desde 2021 não acontece na cidade-sede da COP.

Uma das organizadoras do Climate Implementation Zone (programação que faz parte do Climate Action Innovation Zone), Marina Cançado, fundadora da gestora de recursos Converge Capital, afirma que o evento será realizado em São Paulo para mostrar para quem não vai para Belém o comprometimento do setor privado com a agenda climática.

Também nos dias anteriores à conferência de Belém, que ocorrerá entre os dias 10 e 21 de novembro, o setor privado deverá se encontrar em São Paulo para o Finance Forum (organizado pela Bloomberg Philanthropies e agendado para os dias 3, 4 e 5 de novembro) e o PRI in Person (conferência sobre investimento responsável), entre 4 e 6 de novembro.

Iniciativa liderada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) para que o setor privado influencie nas decisões que serão tomadas na conferência sobre o clima, a Sustainable Business COP (SB COP) participará do Finance Forum com uma programação em que também apresentará soluções das empresas para o clima e o meio ambiente.

A SB COP reúne entidades equivalentes à CNI de 43 países, representando 35 milhões de empresas. Nas últimas edições da COP, de 2024, no Azerbaijão, de 2023, nos Emirados Árabes Unidos, e de 2022, no Egito, a presença de grandes CEOs também não foi significativa. Mas, na de 2021, na Escócia, houve uma presença relevante, dizem os executivos.