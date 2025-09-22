Taxas de juros sobem com dólar e de olho na pauta do Congresso

Os juros futuros operam em leve alta na manhã desta segunda-feira, 22, acompanhando o movimento do dólar ante o real, um dia após manifestações em todo o Brasil contra a PEC da Blindagem e o projeto de anistia aos condenados de 8 de Janeiro.

Além desses dois temas, a agenda do Congresso fica no foco diante da possibilidade de votação do projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda a salários de até R$ 5 mil, da MP do tarifaço, e a segunda parte da regulamentação da reforma tributária.

Às 9h13, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,005%, de 13,978%, e a para janeiro de 2029 subia para 13,190%, de 13,131% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2031 avançava para 13,355%, de 13,301% no ajuste de sexta-feira (19).