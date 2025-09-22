União Europeia reabre mercado para carne de frango e de peru do Brasil

O Brasil poderá voltar a exportar produtos avícolas para a União Europeia (UE), informou o Ministério da Agricultura em nota. O bloco europeu reabriu o mercado para a carne de frango e de peru do Brasil, segundo a pasta. As exportações do frango brasileiro aos 27 países do bloco estavam suspensas desde 16 de maio, quando foi registrado um caso de gripe aviária em plantel comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul.

A retomada das compras de frango brasileiro pela UE foi formalizada pelo bloco em regulamento publicado na segunda-feira, 15, pela Comissão Europeia. Segundo o ministério, a retomada das exportações do frango brasileiro à União Europeia será feita de forma escalonada.

A retomada vale a partir da terça-feira, 23, e autoriza a entrada de produtos brasileiros produzidos a partir de 18 de setembro, à exceção dos produtos provenientes do Rio Grande do Sul. Para produtos provenientes do Rio Grande do Sul, exceto à área do foco em que foi registrado o caso de gripe aviária, as exportações estão liberadas a partir de 2 de outubro. Já produtos provenientes do raio de 10km da granja onde o foco de gripe aviária foi registrado, as exportações estão autorizadas a partir de 16 de outubro.