Arrecadação cai e soma R$ 208,791 bilhões em agosto, aponta Receita

A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 208,791 bilhões em agosto, informou a Receita Federal. O montante ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de R$ 214,50 bilhões. As estimativas do mercado financeiro iam de R$ 207,20 bilhões a R$ 219,30 bilhões.

O resultado equivale a queda de 1,50% ante agosto de 2024, descontada a inflação do período. Frente a julho deste ano, a arrecadação caiu 17,78% em termos reais. Comparações entre meses distintos podem ser distorcidas por fatores sazonais.

No relatório da divulgação, a Receita destaca a queda real de 8,27% na arrecadação de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), que juntos somaram R$ 28,933 bilhões. PIS/Pasep e Cofins caíram 3,70%, devido à redução na atividade do varejo.