Ata: Copom reconhece queda das expectativas do Focus, mas reforça 'perseverança' na reancoragem

O Comitê de Política Monetária (Copom) reconheceu, na ata da sua mais recente reunião, que as medianas do relatório Focus para a inflação têm apresentado um "incipiente movimento de queda." Mas essa baixa está concentrada em horizontes mais curtos, e a reancoragem vai exigir uma condução dos juros nesse sentido, afirmou.

"O comitê avalia que a reancoragem das expectativas de inflação reduz os custos da desinflação e entende que tal processo exige perseverança, firmeza e serenidade", diz a ata publicada nesta terça-feira. Na última reunião, do dia 17, o Copom manteve a taxa Selic em 15% ao ano.

Segundo o colegiado, essa "incipiente queda" das expectativas em horizontes mais curtos reflete uma combinação de elementos, como a própria política monetária e números de inflação corrente. O colegiado destacou que, mesmo medidas por diferentes instrumentos, as expectativas de inflação permanecem acima da meta em todos os horizontes, mantendo o cenário "adverso."