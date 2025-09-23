Ata do Copom reforça postura vigilante e diz que próximos passos podem ser ajustados

O Comitê de Política Monetária (Copom) reforçou sua postura "vigilante" na ata da última reunião e repetiu que os próximos passos do colegiado podem ser ajustados.

Na última quarta-feira, 17, o Copom decidiu manter os juros em 15% ao ano e manteve a mensagem de que, para assegurar a convergência da inflação à meta, em um ambiente de expectativas desancoradas, requer "uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado".

Também voltou a dizer que tem acompanhado os anúncios referentes à imposição de tarifas comerciais pelos Estados Unidos ao Brasil e como os desenvolvimentos da política fiscal doméstica impactam a política monetária e os ativos financeiros, "reforçando a postura de cautela em cenário de maior incerteza". Acrescentou que o cenário segue marcado por expectativas desancoradas, projeções de inflação elevadas, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho.