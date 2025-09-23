Banco Mundial anuncia US$ 4 bi em apoio à Argentina e expressa confiança em agenda de Milei

O Banco Mundial anunciou nesta terça-feira, 23, que mobilizará US$ 4 bilhões em apoio à Argentina nos próximos meses, em um novo respaldo internacional à agenda de reformas macroeconômicas do presidente argentino, Javier Milei.

O pacote segue semanas de intensa volatilidade nos mercados argentinos, após a derrota do partido de Milei nas eleições legislativas da província de Buenos Aires.

O resultado impulsionou o dólar para além do teto do regime de banda cambial móvel atualmente em vigor, mas o movimento se reverteu na segunda-feira, 22, após o Tesouro americano sinalizar apoio a um plano de estabilização da Argentina.