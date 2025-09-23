BC sueco corta taxa básica de juros em 25 pb, a 1,75%, e sinaliza fim de ciclo de afrouxamento

O Banco Central da Suécia (Riksbank) cortou nesta terça-feira, 23, sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 1,75% e sinalizou que o movimento pode marcar o fim do ciclo de afrouxamento monetário. A decisão dividiu economistas: parte esperava redução de 0,25 ponto, enquanto a maioria projetava manutenção em 2%.

Na reunião anterior, o banco havia mantido a taxa, mas já alertava que a fraqueza da atividade poderia justificar cortes adicionais. A inflação, porém, tem superado as previsões, passando de 2,8% em junho para 3,2% em agosto, acima da meta de 2%. A recuperação econômica segue lenta, com consumo fraco e mercado de trabalho sem reação.

Segundo a instituição, os dados recentes reforçam que a alta de preços é transitória, embora a retomada da economia e a melhora do emprego estejam demorando mais que o previsto. "Para dar mais apoio à atividade econômica e estabilizar a inflação na meta no médio prazo, o comitê executivo decidiu cortar a taxa básica de juros", afirmou o Riksbank, acrescentando que o nível atual deve ser mantido "por algum tempo".