Bolsas da Europa fecham na maioria em alta, após recordes em NY, PMIs e à espera de Powell

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, 23, após recordes em Wall Street na véspera e leitura positiva do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) preliminar da zona do euro. Investidores também se posicionaram para discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, no período da tarde.

Na Bolsa de Londres, o FTSE 100 caiu 0,04%, aos 9.223,32 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,44%, a 23.630,60 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,54%, a 7.872,02 pontos. Já em Milão, o FTSE MIB subiu 0,13%, aos 42.477,76 pontos. O Ibex 35, em Madri, apontou ganhos de 0,62%, aos 15.175,80 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 teve alta de 1,20%, aos 7.811,64 pontos. As cotações são preliminares.

Nesta terça, a pesquisa da S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank indicou que o PMI composto da zona do euro aumentou para 51,2 em setembro, no maior nível em 16 meses, alavancado pelo bom desempenho do setor de serviços, que mitigou a fraqueza da indústria. O PMI acima de 50 sugere expansão da atividade econômica. Segundo o ING, os números completam "um trimestre decente" para a economia da zona do euro, apesar da significativa turbulência global.