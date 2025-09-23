Bolsas de NY fecham em queda após alerta de Powell sobre economia e mercado acionário

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta terça-feira, 23, com os investidores ajustando carteiras após o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, voltar a citar riscos de enfraquecimento do mercado de trabalho e de alta da inflação nos EUA e avaliar que o mercado acionário americano está "altamente valorizado", sendo este um dados considerados em decisões monetárias. Nas últimas semanas, os principais índices acionários dos EUA renovaram recorde histórico.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,19%, aos 46.292,78 pontos. O S&P 500 encerrou o pregão em baixa de 0,55%, aos 6.656,92 pontos, enquanto o Nasdaq, por sua vez, recuou 0,95%, aos 22.573,47 pontos.

Durante evento, Powell afirmou que o Fed seguirá guiado por dados econômicos para definir sua postura monetária, sem admitir interferência política, ressaltando que o BC está "bem posicionado" para enfrentar os desdobramentos. Outros dirigentes do Fed, como Michelle Bowman, Raphael Bostic e Austan Goolsbee também se pronunciaram nesta terça-feira.