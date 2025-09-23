Cabe discussão sobre ressarcimento aos geradores por corte de geração, diz ministro

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta terça-feira, 23, que há espaço para discutir uma possibilidade de compensação às empresas geradoras de energia afetadas pelo corte de geração, especificamente nos casos de "falta de estrutura e de planejamento do poder público". Ele declarou ainda ser contra ressarcimento em caso de falta de demanda, já que esse seria um risco assumido pelo investidor.

O MME criou no primeiro semestre um grupo de trabalho sobre o tema. O resultado será apresentado em breve.

"Nos próximos dias, nós vamos apresentar o Brasil de forma transparente, como sempre, para que possamos dar estabilidade ao investidor com equilíbrio à questão tarifária", disse Silveira.