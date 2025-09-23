Dirigente do Fed defende corte de 25 pb nos juros e vê mercado de trabalho 'mais frágil'

A presidente de Supervisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michelle Bowman, defendeu a decisão de cortar as taxas de juros em 25 pontos-base (pb) na semana passada e que a ação devia ter sido tomada em julho, em discurso preparado para a convenção da Associação de Banqueiros de Kentucky, nesta terça-feira, 23. Segundo ela, a redução acordada deve ser o primeiro passo para trazer a política monetária de volta ao nível neutro.

"Estou satisfeita por termos finalmente iniciado o processo de remoção das restrições de política monetária, refletindo as condições econômicas e o equilíbrio de riscos para nossas metas de emprego e inflação", afirmou a dirigente.

Bowman ponderou que a economia norte-americana tem se mostrado resiliente, mas demonstrou preocupação com o enfraquecimento das condições do mercado de trabalho e o crescimento econômico mais fraco.