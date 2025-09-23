Discurso de Lula na ONU sem supresas e alta do petróleo animam Ibovespa, apesar de NY

Na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas nesta terça-feira, Lula iniciou seu discurso com um recado duro contra os Estados Unidos e contra Bolsonaro, apesar de não mencionar nominalmente o ex-presidente brasileiro, os norte-americanos ou mesmo o presidente Donald Trump. Também disse que a autoridade da Organização das Nações Unidas (ONU) "está em xeque".

Lula criticou as sanções impostas pelos Estados Unidos ao Brasil, por causa do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e disse que "não há pacificação com impunidade".

Sem surpresas, a fala de Lula foi vista, por ora, como comedida. "Não preocupa é a melhor expressão", define o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus.

"A decisão de ontem dos Estados Unidos contra a esposa de Alexandre de Moraes e autoridades deixou uma pulga atrás da orelha", admite Laatus, no sentido da possibilidade de novas retaliações do governo americano contra o Brasil, em meio ao tarifaço.

Diante de incertezas após as novas punições dos EUA, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), indeferiu a indução feita pelo PL para que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ocupasse a liderança da minoria na Casa. A decisão foi publicada nesta terça-feira em edição extra do Diário da Câmara. A decisão frustra a manobra do PL que pretendia, com isso, impedir uma provável perda do mandato de Eduardo por faltas, uma vez que ele passou a morar nos Estados Unidos. Isso, segundo analista, pode ter feito com que o tom do governo tenha sido mais ameno na ONU hoje.

Ao mesmo tempo, a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) veio em linha com o comunicado, o que não atrapalha a dinâmica do Ibovespa nesta manhã, segundo analistas. A ideia é de que o juro básico ficará no nível atual por um período longo.