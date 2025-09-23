Dólar fecha no menor nível em 15 meses após tom diplomático de Trump e Lula

A "excelente química" entre os presidentes Donald Trump (EUA) e Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), conforme descrita pelo próprio republicano, foi o fator preponderante para que o real tivesse a melhor performance entre as principais divisas emergentes nesta terça-feira, 23, com o dólar à vista caindo 1,11%, a R$ 5,2791, menor nível de fechamento desde 6 de junho de 2024. Em tese, o tom mais diplomático abre margem para negociações tarifárias, com expectativa de que as autoridades marquem um encontro para a próxima semana.

"A declaração do Trump de uma química com o Lula foi a cereja do bolo para o comportamento do câmbio. Esse tom diplomático e mais amigável reduz qualquer incerteza no mercado e gera otimismo para os dois conversarem sobre o tarifaço", afirma a gestora de câmbio da Fair Corretora, Glaucy Rosa Lima.

A expectativa de uma reunião entre os presidentes tem respaldo inclusive do Palácio do Planalto, que informou, por meio de assessoria, que "Lula e Trump tiveram um encontro rápido e totalmente amistoso" na ONU e "houve sinalização de conversa entre os dois presidentes na semana que vem".