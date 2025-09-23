Dólar opera perto da estabilidade pós ata e Haddad e à espera de Lula na ONU

Além da ata do Copom e do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da terceira quadrissemana do mês - que subiu 0,33%, após alta de 0,06% na 2ª quadrissemana -, às 10h30 será publicada a arrecadação federal de agosto. A mediana das expectativas do mercado colhidas pelo Projeções Broadcast é de R$ 214,5 bilhões de tributos arrecadados (com intervalo entre R$ 207,2 bilhões e R$ 219,3 bilhões).

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedeu também entrevista ao ICL Notícias. Ele começou criticando a possibilidade de impor tarifas a commodities e a consequência disso para o custo aos americanos. Ele comentou também que disse a Lula que 2/3 das exportações aos EUA não são afetadas.

O pano de fundo político também está no foco. O Congresso Nacional discute projetos sensíveis, como a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda e a Medida Provisória do tarifaço, enquanto o Supremo Tribunal Federal mantém em pauta julgamentos ligados aos atos de 8 de janeiro.

No âmbito externo, os investidores acompanham a abertura da 80ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York, com os discursos de Lula e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O mercado espera tom mais duro do líder brasileiro em resposta às recentes retaliações impostas por Washington, aumentando a expectativa de reação imediata de Trump. O risco de agravamento das tensões diplomáticas pode pesar sobre o real, sobretudo diante da sensibilidade do fluxo cambial.

Na terça, 22, o dólar à vista fechou em alta de 0,32%, a R$ 5,3381. Já o dólar futuro para outubro terminou em baixa de 0,04%, a R$ 5,3450.