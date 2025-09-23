Expectativas dos empresários da indústria da construção continuam a piorar em setembro, diz CNI

O Índice de Confiança do Empresário da Indústria (Icei) da construção também cresceu no mês, 1,2 ponto, para 47 pontos. "Com a alta, o ICEI se aproximou da linha divisória dos 50 pontos, mas segue abaixo dela, o que revela que os empresários seguem com falta de confiança, mas esta se tornou menos intensa e disseminada entre os empresários da construção", afirma a CNI.

Na abertura, seus componentes também subiram. O índice de expectativas cresceu 1,7 ponto, para 48,9 pontos, revertendo a maior parte da queda do mês anterior, de 2,4 pontos, e o índice de condições, 0,2 ponto, para 43,2 pontos.

"Os empresários demonstraram maior otimismo em relação ao desempenho de suas próprias empresas nos próximos seis meses, conforme apontado pelo avanço do índice de expectativa das empresas entre agosto e setembro. No que diz respeito à economia brasileira, houve uma melhora na percepção, mas o índice de expectativa ainda está muito negativo."

Pior desempenho da atividade em nove anos

Em agosto, o índice de evolução do nível de atividade do setor encolheu 3,5 pontos em relação a julho, para 46 pontos, o menor nível para o mês desde 2016. No período, o índice de evolução do número de empregados no setor também caiu, 3,8 pontos, para 46,3 pontos - o menor resultado para o mês dos últimos sete anos.

"A elevação da taxa de juros vem trazendo, progressivamente, problemas para a indústria da construção, tanto pelo encarecimento do crédito para investimentos quanto pela perda de ritmo da demanda", avalia o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, em nota.