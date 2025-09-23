Febraban cria autorregulação para evitar golpes em débito automático

A Febraban está lançando uma nova regra em sua autorregulação para mitigar fraudes em débito automático. As principais vítimas de tais golpes são aposentados, induzidos a autorizar descontos em débito automático sem terem a real noção do que estão pagando.

Pelo novo código, os bancos aderentes à autorregulação da Febraban e detentores de contas transacionais terão de comunicar, com antecedência de até cinco dias a seus clientes, a existência de débito automático interbancário comandado por outras instituições financeiras. Nessa comunicação deverá constar a identificação da instituição destinatária e o valor a ser debitado.

Dessa forma, os descontos em conta só serão efetuados pelo banco depois da comunicação prévia ao cliente, que, caso não concorde, poderá efetivar seu cancelamento na instituição perante a qual teria, em tese, autorizado o débito.