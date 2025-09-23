Governo de SP adia leilão das Travessias Hídricas para 13 de novembro

O governo do Estado de São Paulo adiou de 13 de outubro para 13 de novembro o leilão para concessão patrocinada do Sistema de Travessias Hídricas. A previsão é de cerca de R$ 2,5 bilhões em investimentos. Estruturado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), o projeto é no modelo de Parceria Público-Privada (PPP).

Uma nova edição do edital foi publicada no Diário Oficial da segunda-feira, 22, com ajustes que ampliam a atratividade do projeto e maior competitividade, segundo o governo paulista. "A decisão de republicar o edital e remanejar a data do leilão atendeu a pedidos dos investidores, que solicitaram mais prazo para aprofundar estudos diante da complexidade e do ineditismo do projeto", complementa.

Com prazo de concessão de 20 anos, a PPP das Travessias Hídricas prevê a substituição da frota atual por 45 novas embarcações, das quais 41 com motorização elétrica, além da construção e padronização de terminais com infraestrutura moderna, climatização, banheiros acessíveis e áreas de alimentação e informação.