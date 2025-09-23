Governo já pagou R$ 1,53 bi a aposentados afetados por descontos indevidos do INSS, diz Secom

O governo já pagou R$ 1,53 bilhão a aposentados vítimas de fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), informou nesta terça-feira, 23, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) do Palácio do Planalto.

São 2,46 milhões de beneficiários que aderiram ao acordo, são 74% do total de elegíveis de acordo com o governo (3,33 milhões).

O governo editou uma medida provisória (MP) abrindo crédito extraordinário de R$ 3,31 bilhões para viabilizar os ressarcimentos e acelerar a devolução dos valores desviados na fraude do INSS.