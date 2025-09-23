Haddad diz esperar que Lula sancione a reforma do IR em outubro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 23, esperar que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva sancione até outubro a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. O projeto de lei que traz a medida ainda precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado.

Segundo Haddad, a isenção fiscal já está madura, mas as compensações ainda não. "Agora, eu acho que o Congresso está muito maduro para aprovar a isenção. O problema é aprovar a compensação, que é o andar de cima", disse, em entrevista ao portal ICL Notícias.

Ainda assim, ele declarou que será a maior isenção dada por um governo, saindo de R$ 1,9 mil para R$ 5 mil e que são 20 milhões de pessoas que vão deixar de pagar esse imposto sobre seus salários.