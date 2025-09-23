Haddad refuta tese de que foi mais fácil aprovar R$ 30 bi contra tarifaço do que isentar IR

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, refutou nesta terça-feira, 23, que foi mais fácil aparecerem R$ 30 bilhões para empresários afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos do que para os trabalhadores. Ele participa de entrevista no portal ICL Notícias.

Segundo o ministro, os recursos para os exportadores não é a "fundo perdido" e que, na prática, há cerca de R$ 300 bilhões para os trabalhadores. "Vai aparecer 300 de crédito para o trabalhador com as medidas que nós estamos tomando", declarou.

Haddad voltou a criticar os benefícios fiscais: "Nós temos mais de 600 bilhões de reais de renúncia fiscal no Brasil, que na minha opinião, esse é o maior escândalo."