Ministro de Minas e Energia diz que governo deve 'remodelar' setor nuclear brasileiro

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta terça-feira, 23, que o governo deve "remodelar" o setor nuclear brasileiro, em proposta que será apresentada em breve. Ele relatou conversas com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A ideia, que deve envolver as estatais do setor nuclear, será apresentada no Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

"É um trabalho que nós vamos fazer e eu espero que nos próximos cinco anos, liderado pelo presidente Lula, possamos entregar um setor nuclear robusto, com energia limpa, segura, avançando na transição energética", declarou Silveira, em conversa com jornalistas.