Motiva lança estratégia de inovação para acelerar eficiência operacional

A Motiva (ex-CCR) anunciou o lançamento da estratégia de inovação para acelerar a captura de ganhos de eficiência operacional, aprimorar a experiência do cliente e avançar nas agendas de sustentabilidade. O anúncio ocorreu nesta terça-feira, 23, primeiro dia de eventos do Motiva 2035, que trata sobre o futuro da organização.

"A estratégia que estamos anunciando hoje utiliza a tecnologia e a inovação como alavancas para escalar o crescimento rentável e seletivo de nossos negócios no longo prazo", afirma o vice-presidente de Inovação, Tecnologia, Risco e Sustentabilidade da Motiva, Pedro Sutter.

A agenda de inovação da companhia foi organizada em cinco domínios: Excelência Operacional; Excelência em Capex, tendo em vista que a companhia possui um plano de investimento de R$ 55 bilhões em curso; Smart Cities (cidades inteligentes) e Sustentabilidade; Customer Experience (experiência do cliente) e Novos Negócios.